Пожар в уфимском ТЦ: эвакуированы 22 человека

В Уфе из-за пожара в торговом центре эвакуировали 22 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 15 ноября, в Уфе произошел пожар в торговом центре, расположенном на бульваре Ибрагимова. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, очаг возгорания находился в складском помещении, где хранился уголь. Прибывшие пожарные столкнулись с сильным задымлением, исходящим из подвальной части здания.

На данный момент пожар локализован на площади около 30 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 69 человек личного состава и 22 единицы спецтехники.

Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

