Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского нанесли ракетный удар по Белгороду ночью 15 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет, но пострадала инженерная инфраструктура. В настоящее время последствия атаки ликвидируют аварийные и оперативные службы.
Кроме того, в шести многоквартирных и одном частном домах повреждены окна. Специалисты проводят обследование на месте, информация о возможных других последствиях уточняется.
Также, украинские военные предприняли попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на понедельник, 15 декабря. Эта попытка была отражена российскими силами противовоздушной обороны. Всего российские военные уничтожили 10 БПЛА противника.
Сутками ранее на подлёте к Москве снова был замечен беспилотник ВСУ, но силы противовоздушной обороны успешно отразили его атаку.
Также Минобороны сообщило, что за три часа 14 декабря над различными регионами российские военнослужащие сбили 71 БПЛА, при помощи которых украинские военные безуспешно пытались атаковать объекты на территории РФ.
В Минобороны России рассказали, что в ночь на 13 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ на Украине. Этот удар был ответом на террористические атаки киевского режима по территории РФ.
После этого украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремела серия взрывов. В городе и области наблюдаются проблемы со светом. В некоторых районах города наблюдается отсутствие электричества. Серьезно пострадала портовая инфраструктура.
На фоне этого киевские власти и страны Запада начали возмущаться, что, в свою очередь, вызвало недоумение у экспертов. Противникам России напомнили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что россияне добьются своих целей путем переговоров или на поле боя.
Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар около завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где расположен склад с ракетами западного производства.