ABC: исполнители теракта в Сиднее за шесть минут выстрелили 103 раза

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Расстрел мирных граждан во время теракта в Сиднее продолжался почти 6 минут, за это время преступники успели сделать 103 выстрела. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC, в распоряжении которой оказались записи уличной камеры наблюдения, заснявшей все действия преступников.

Источник: Reuters

На видео, частично опубликованном ABC, четко видны нападавшие и все их действия. Слышны звуки выстрелов, сначала сделанных Навидом и Саджидом Акрамами, а затем сотрудниками полиции, которые застрелили одного из преступников и тяжело ранили другого.