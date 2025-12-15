TMZ сообщил об обнаружении двух тел в доме Роба Райнера в Лос-Анджелесе

«В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек», — говорится в публикации.
По данным портала, прибывшие для оказания медицинской помощи спасатели нашли в доме тела мужчины 78 лет и женщины 68 лет. На данный момент не уточняется, кем именно были умершие, однако их возраста совпадают с возрастами Райнера и его супруги.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее известен зрителям картинами «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».
