Силы ПВО за ночь сбили 130 вражеских дронов над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 38 дронов уничтожили над Астраханской областью, еще по 25 — над Брянской областью и Московским регионом.

Кроме того, по восемь беспилотников сбили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть — над территорией Тульской области, четыре — над Республикой Калмыкия.

Атаке подверглись Курская и Орловская области — там зафиксировали по три вражеских БПЛА. Еще по одному дрону уничтожили над территорией Рязанской области и акваторией Каспийского моря, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день массивной атаке беспилотников подверглись 12 районов Ростовской области. Ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше