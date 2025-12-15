Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В японской Фукуоке мужчина напал на людей в торговом центре

В японском городе Фукуока при нападении мужчины в ТЦ пострадали люди.

Источник: Аргументы и факты

В японском городе Фукуока мужчина напал на людей в торговом центре, сообщает информационное агентство Kyodo.

Все произошло накануне, 14 декабря.

В результате нападения два человека — мужчина и женщина — получили ранения и были госпитализированы, уточняется в публикации.

Злоумышленник скрылся, но спустя некоторое время его арестовали. Отмечается, что задержанным оказался 30-летний мужчина и он признал свою вину.

Полиция выясняет причины происшествия, передает информагентство.

Ранее сообщалось, что недалеко от Токио девушка напала с молотком на студентов из-за того, что они игнорировали ее.