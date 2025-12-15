В японской Фукуоке мужчина напал на людей в торговом центре

В японском городе Фукуока мужчина напал на людей в торговом центре, сообщает информационное агентство Kyodo.
Все произошло накануне, 14 декабря.
В результате нападения два человека — мужчина и женщина — получили ранения и были госпитализированы, уточняется в публикации.
Злоумышленник скрылся, но спустя некоторое время его арестовали. Отмечается, что задержанным оказался 30-летний мужчина и он признал свою вину.
Полиция выясняет причины происшествия, передает информагентство.
