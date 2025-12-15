Ричмонд
В Клявлинском районе осудили мужчину, который систематически избивал свою возлюбленную

В Клявлинском районе вступил в силу приговор виновному в бытовом насилии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне в полицию Клявлинского района обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что 52-летний возлюбленный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение ей побоев, вел себя неадекватно. Он спровоцировал конфликт, ударил ее стеклянной бутылкой по голове и ушел в одну из комнат. Женщина, желая привлечь его к ответственности за очередные побои, обратилась за помощью в полицию.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Побои», однако вскоре потерпевшая его простила и продолжила с ним жить. Ранее пару лишили родительских прав на общего ребенка.

В судебном заседании мужчина раскаялся и полностью признал вину в совершении преступления.

Тем не менее, Клявлинский районный суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.