В Клявлинском районе осудили мужчину, который систематически избивал свою возлюбленную

В июне в полицию Клявлинского района обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что 52-летний возлюбленный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение ей побоев, вел себя неадекватно. Он спровоцировал конфликт, ударил ее стеклянной бутылкой по голове и ушел в одну из комнат. Женщина, желая привлечь его к ответственности за очередные побои, обратилась за помощью в полицию.