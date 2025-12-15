Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 130 украинских дронов над Россией в ночь на 15 декабря

Наибольшее количество дронов ВСУ уничтожили над Астраханской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за одну ночь сбили 130 украинских беспилотников самолётного типа над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Астраханской, Брянской областями и Московским регионом. Также целью атаки кивского режима стали Белгородская, Ростовская, Калужская, Тульская, Курская, Орловская и Рязанская области. По одному дрону удалось уничтожить над Республикой Калмыкия и над акваторией Каспийского моря.

Ранее украинские военные предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область с использованием дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь информировал, что под удар попали 12 муниципальных образований.

Силы ПВО смогли отразить эту атаку, однако её последствия были зафиксированы в четырёх районах. Юрий Слюсарь уточнил, что обломки беспилотников упали в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.

В результате падения обломков в нескольких частных домах повреждены оконные стекла. В одном из населённых пунктов также пострадала крыша жилого дома. Информации о пострадавших людях не поступало.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше