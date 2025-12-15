Силы ПВО уничтожили 130 украинских дронов над Россией в ночь на 15 декабря

Российские системы противовоздушной обороны за одну ночь сбили 130 украинских беспилотников самолётного типа над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Наибольшее количество дронов было перехвачено над Астраханской, Брянской областями и Московским регионом. Также целью атаки кивского режима стали Белгородская, Ростовская, Калужская, Тульская, Курская, Орловская и Рязанская области. По одному дрону удалось уничтожить над Республикой Калмыкия и над акваторией Каспийского моря.
Ранее украинские военные предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область с использованием дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь информировал, что под удар попали 12 муниципальных образований.
Силы ПВО смогли отразить эту атаку, однако её последствия были зафиксированы в четырёх районах. Юрий Слюсарь уточнил, что обломки беспилотников упали в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.
В результате падения обломков в нескольких частных домах повреждены оконные стекла. В одном из населённых пунктов также пострадала крыша жилого дома. Информации о пострадавших людях не поступало.