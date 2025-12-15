Павлодарка после звонка «врача» сняла со своего счета миллионы и перевела их за границу

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 72-летняя павлодарка стала жертвой мошенников. Они действовали по давно отработанной схеме.
Все началось с телефонного звонка с «российского» номера. Неизвестный представился врачом и убедил женщину, что ей необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике.
Доверчивая пенсионерка продиктовала пришедший по SMS код, не подозревая, что этим открыла мошенникам доступ к своим банковским счетам.
Вскоре ей позвонили «следователь Эдуард» и «специалист по финансам Виктор». Они убедили женщину, что на ее счет поступили государственные деньги, и их нужно «вернуть».
Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка сняла со своего счета 2 миллиона тенге и перевела их на неизвестный счет за границей. Только после перевода женщина поняла, что стала жертвой обмана.
Преступники требовали удалить все сообщения и звонки, чтобы скрыть следы. После этого женщина обратилась в полицию, — сообщили в ДП Павлодарской области.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают: никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам и не доверяйте звонкам незнакомцев.
Мошенники создают иллюзию легитимности, поэтому внимательность и проверка информации — единственная защита от потерь.