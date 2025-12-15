Ричмонд
Павлодарка после звонка «врача» сняла со своего счета миллионы и перевела их за границу

72-летняя павлодарка перевела 2 миллиона тенге «государству», а это оказались мошенники. Пенсионерка обратилась в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 72-летняя павлодарка стала жертвой мошенников. Они действовали по давно отработанной схеме.

Все началось с телефонного звонка с «российского» номера. Неизвестный представился врачом и убедил женщину, что ей необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике.

Доверчивая пенсионерка продиктовала пришедший по SMS код, не подозревая, что этим открыла мошенникам доступ к своим банковским счетам.

Вскоре ей позвонили «следователь Эдуард» и «специалист по финансам Виктор». Они убедили женщину, что на ее счет поступили государственные деньги, и их нужно «вернуть».

Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка сняла со своего счета 2 миллиона тенге и перевела их на неизвестный счет за границей. Только после перевода женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Преступники требовали удалить все сообщения и звонки, чтобы скрыть следы. После этого женщина обратилась в полицию, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают: никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам и не доверяйте звонкам незнакомцев.

Мошенники создают иллюзию легитимности, поэтому внимательность и проверка информации — единственная защита от потерь.