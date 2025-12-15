Ирина Усольцева переоделась в шорты и тапочки перед входом в морозную тайгу

Эта деталь становится ещё одной странностью в растущем списке. Ранее стало известно, что Сергей Усольцев прямо перед поездкой купил в магазине посёлка Мина складной нож, хотя опытный турист вряд ли забыл бы такой важный предмет дома. А Ирина в своих последних видео, отправленных помощнице, необычайно подробно и публично анонсировала весь свой маршрут, что раньше за ней не наблюдалось.