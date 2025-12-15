Ирина Усольцева переоделась в шорты и тапочки перед входом в морозную тайгу

Загадочное поведение семьи Усольцевых перед их исчезновением обрастает новыми странными деталями, которые не укладываются в логику обычного туристического похода.
Очевидец из посёлка Кутурчин Лидия Корчагина в разговоре с aif.ru утверждает, что видела, как Ирина Усольцева прямо в автомобиле сняла тёплый спортивный костюм, жилетку и кроссовки и переоделась в лёгкие шорты, футболку и тапочки прямо перед тем, как отправиться в тайгу.
Это выглядит абсолютно нелогично, учитывая предыдущий опыт семьи. Накануне, 27 сентября, Усольцевы гуляли по Минской петле в похожей лёгкой одежде и, по некоторым данным, сильно замёрзли. Зачем тогда женщина, опытная путешественница, сознательно меняет тёплую одежду на летнюю перед входом в холодный осенний лес?
Эта деталь становится ещё одной странностью в растущем списке. Ранее стало известно, что Сергей Усольцев прямо перед поездкой купил в магазине посёлка Мина складной нож, хотя опытный турист вряд ли забыл бы такой важный предмет дома. А Ирина в своих последних видео, отправленных помощнице, необычайно подробно и публично анонсировала весь свой маршрут, что раньше за ней не наблюдалось.
Аналитики и независимые исследователи, такие как администратор популярного паблика «Все версии» Александр Тушинский, видят в этих действиях элементы продуманной мистификации.
«Намеренно очень легкая одежда всех троих — это для того, чтобы их запомнило максимальное количество людей», — предполагает Тушинский.
Всё это заставляет по-новому взглянуть на версию об инсценированном исчезновении. Каждая новая деталь — странная покупка, публичный анонс, неадекватная погоде одежда — словно выстраивается в тщательно спланированный сценарий, целью которого было не заблудиться, а намеренно исчезнуть, оставив за собой цепочку запоминающихся и нелогичных действий.
Остаётся вопрос: была ли это гениальная постановка для побега или серия роковых ошибок, приведших к трагедии?