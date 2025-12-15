Ричмонд
Омским организаторам «массажных» притонов грозит до 8 лет колонии

Группировка действовала с 2019 по 2024 год.

Источник: Freepik

Гособвинение потребовало реальных сроков для девяти местных жителей, которых обвиняют в создании сети притонов под видом массажных салонов.

Прокурор запросил для предполагаемого лидера преступной группы 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, группировка действовала с 2019 по 2024 год. Восьми администраторам сети грозит от 2 до 4 лет заключения. При этом все подсудимые отрицают свою вину.

Для прикрытия незаконной деятельности один из фигурантов еще в 2016 году зарегистрировал ООО. Это позволило легализовать аренду помещений, установку терминалов и формальные трудовые договоры с 11 девушками, оказывавшими интим-услуги. Группа была задержана в июне 2024 года.

В следующем судебном заседании обвиняемые выступят с последним словом, после чего суд вынесет приговор.

Ранее мы рассказывали, как жили куртизанки в дореволюционной России, когда проституция была легализована, и как они могли выйти «из профессии».