Омским организаторам «массажных» притонов грозит до 8 лет колонии

Гособвинение потребовало реальных сроков для девяти местных жителей, которых обвиняют в создании сети притонов под видом массажных салонов.
Прокурор запросил для предполагаемого лидера преступной группы 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, группировка действовала с 2019 по 2024 год. Восьми администраторам сети грозит от 2 до 4 лет заключения. При этом все подсудимые отрицают свою вину.
Для прикрытия незаконной деятельности один из фигурантов еще в 2016 году зарегистрировал ООО. Это позволило легализовать аренду помещений, установку терминалов и формальные трудовые договоры с 11 девушками, оказывавшими интим-услуги. Группа была задержана в июне 2024 года.
В следующем судебном заседании обвиняемые выступят с последним словом, после чего суд вынесет приговор.
Ранее мы рассказывали, как жили куртизанки в дореволюционной России, когда проституция была легализована, и как они могли выйти «из профессии».