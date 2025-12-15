Омским организаторам «массажных» притонов грозит до 8 лет колонии

Прокурор запросил для предполагаемого лидера преступной группы 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, группировка действовала с 2019 по 2024 год. Восьми администраторам сети грозит от 2 до 4 лет заключения. При этом все подсудимые отрицают свою вину.