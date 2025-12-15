«Доходность от 15% до 20% в месяц»: столичную компанию подозревают в обмане казахстанцев на 136 млн тенге

Компания гарантировала вкладчикам доходность от 15% до 20% в месяц или 120−180% в год. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».