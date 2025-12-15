Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Доходность от 15% до 20% в месяц»: столичную компанию подозревают в обмане казахстанцев на 136 млн тенге

В Астане проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Источник: Getty Images

Департамент АФМ по Астане сообщил о компании «S-Group», которая позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Компания гарантировала вкладчикам доходность от 15% до 20% в месяц или 120−180% в год. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

Однако, по информации АФМ, полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.