В Самарской области электроснабжение вернули в 70% отключенных домов

Самарскую область накрыла мощная метель в воскресенье, 14 декабря. Из-за циклонического вихря произошло обрушение столбов и отключение электроснабжения в ряде домов за городом.
По данным филиала «Россети Волга», сотрудники компании продолжают восстанавливать электроснабжение в ряде населенных пунктов. На данный момент восстановлена работа девяти воздушных линий. Из-за непогоды затруднено движение на трассах, из-за чего сроки работы увеличились.
«В аварийно-восстановительных работах задействовано 22 бригады (72 человека, 30 единиц техники). К социально значимым объектам доставлены резервные источники электроснабжения», — указали в сообщении.