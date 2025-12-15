В Самарской области электроснабжение вернули в 70% отключенных домов

По данным филиала «Россети Волга», сотрудники компании продолжают восстанавливать электроснабжение в ряде населенных пунктов. На данный момент восстановлена работа девяти воздушных линий. Из-за непогоды затруднено движение на трассах, из-за чего сроки работы увеличились.