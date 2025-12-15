Ричмонд
В Самарской области электроснабжение вернули в 70% отключенных домов

В Самарской области пропал свет из-за метели.

Источник: Комсомольская правда

Самарскую область накрыла мощная метель в воскресенье, 14 декабря. Из-за циклонического вихря произошло обрушение столбов и отключение электроснабжения в ряде домов за городом.

По данным филиала «Россети Волга», сотрудники компании продолжают восстанавливать электроснабжение в ряде населенных пунктов. На данный момент восстановлена работа девяти воздушных линий. Из-за непогоды затруднено движение на трассах, из-за чего сроки работы увеличились.

«В аварийно-восстановительных работах задействовано 22 бригады (72 человека, 30 единиц техники). К социально значимым объектам доставлены резервные источники электроснабжения», — указали в сообщении.