МИД РУз: При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщает МИД республики.
Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что гибель невинных людей в результате трагедии стала тяжелой утратой для всех.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего узбекского студента Мухаммадазиза Умурзакова в связи с трагической стрельбой, произошедшей на территории Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, США. Гибель невинных жизней в результате этой трагедии — тяжелая утрата для всех нас», — говорится в сообщении.
Сотрудники диппредставительств Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и тесно взаимодействуют с соответствующими американскими ведомствами по всем необходимым вопросам, добавили в МИД.
13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд. Инцидент произошел во второй день экзаменов по итогам осеннего семестра. В результате погибло два человека, девять пострадали и находятся в критическом состоянии. Погибшие были студентами.
Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище», — передает телеканал.
Брауновский университет отменил все экзамены после стрельбы в кампусе.