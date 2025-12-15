МИД РУз: При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана

13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд. Инцидент произошел во второй день экзаменов по итогам осеннего семестра. В результате погибло два человека, девять пострадали и находятся в критическом состоянии. Погибшие были студентами.