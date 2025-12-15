В доме американского режиссера Райнера обнаружили два тела

Тела двух умерших людей обнаружены в доме американского актера и кинорежиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, передает агентство Associated Press, ссылаясь на правоохранительные органы.
По информации журналистов, экстренные службы обнаружили в доме тела пожилых мужчины и женщины в возрасте 78 и 68 лет, однако их имена не называются.
Известно, что полиция начала расследование о смерти, но через некоторое время дело перевели в категорию убийства.
В качестве режиссера Райнер известен по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».