Три человека пострадали в ночном пожаре в центре Петербурга

Пожар в жилом доме в Адмиралтейском районе не обошелся без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре на 8-й Красноармейской улице поступило в экстренные службы 15 декабря в половину второго ночи. В двухкомнатной квартире вспыхнула обстановка. Общая площадь, охваченная огнем, составила 12 квадратных метров. Потушить пламя удалось за 20 минут — к 1:50.
— Три человека пострадали в пожаре, их увезли в медицинское учреждение, — рассказали спасатели.
Выезжали на вызов 20 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Причины пожара будут выяснять компетентные органы.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше