Три человека пострадали в ночном пожаре в центре Петербурга

Горела двухкомнатная квартира на 8-й Красноармейской улице.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в жилом доме в Адмиралтейском районе не обошелся без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на 8-й Красноармейской улице поступило в экстренные службы 15 декабря в половину второго ночи. В двухкомнатной квартире вспыхнула обстановка. Общая площадь, охваченная огнем, составила 12 квадратных метров. Потушить пламя удалось за 20 минут — к 1:50.

— Три человека пострадали в пожаре, их увезли в медицинское учреждение, — рассказали спасатели.

Выезжали на вызов 20 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Причины пожара будут выяснять компетентные органы.

