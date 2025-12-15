Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Система ПВО предотвратила попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших столицу. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших столицу. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в мессенджере MAX.

За ночь над территорией России сбили 130 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаке подверглись Астраханская, Брянская, Калужская области и другие регионы страны.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах. Загорелись два автомобиля, один владелец получил ожог руки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше