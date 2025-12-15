Собянин: Система ПВО предотвратила попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших столицу. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в мессенджере MAX.
За ночь над территорией России сбили 130 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаке подверглись Астраханская, Брянская, Калужская области и другие регионы страны.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах. Загорелись два автомобиля, один владелец получил ожог руки.