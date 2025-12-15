Деятельность финпирамиды S-Group расследуют в Астане

«Департаментом АФМ по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом и заявляла о предоставлении услуг доверительного управления средствами, включая операции на рынке Forex, майнинг и торговлю собственными криптотокенами SWP и SWCT. По данным, инвесторам обещали ежемесячный доход в размере 15−20%, что эквивалентно 120−180% годовых.
«Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и “рост доходности”. В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях», — отметили в АФМ.
Общий ущерб по делу превысил Т136 млн.
Как заявили в агентстве, за полученные преступным путем средства организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля, оформив их на аффилированных лиц для сокрытия активов от возможной конфискации.
По санкции суда на данное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в АФМ.