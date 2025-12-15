Prensa Libre: во время столкновения в Гватемале погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате вооружённого столкновения, которое произошло 13 декабря на западе Гватемалы, сообщило издание Prensa Libre.
Местом стрельбы стал район спорной границы между муниципалитетами Науала и Санта-Катарина-Иштакуан в департаменте Солола. Церемония прощания с погибшими состоялась в центральном парке Науалы.
Журналисты, ссылаясь на данные местных властей и родственников, отметили, что.
возраст жертв составляет от 14 до 70 лет.
«Мэр города Мануэль Цеп Каррильо заявил, что муниципалитет скорбит по поводу гибели 13 жителей в результате столкновения», — уточнили сотрудники СМИ в репортаже, который вёлся с траурной акции.
Похороны погибших должны пройти на нескольких кладбищах.
Ранее президент Гватемалы Бернардо Аревало заявил, во время столкновения атаке подвергся армейский пост. Глава государства рассказал, что за нападением стоят вооружённые банды, которые использовали затяжной территориальный конфликт между местными общинами.
