Prensa Libre: во время столкновения в Гватемале погибли 13 человек

Напомним, 3 декабря на заправке в американском городе Омаха в штате Небраска произошла стрельба. Ранения получили трое полицейских, которые прибыли на место по сигналу. До их приезда один человек пострадал в магазине, по которому злоумышленник открыл огонь. Подозреваемого в стрельбе обнаружили и нейтрализовали.