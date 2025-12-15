Миллиардер из США пожертвовал разоружившему террориста в Сиднее $100 тысяч

Американский предприниматель Билл Экман пожертвовал для мужчины из Сиднея Ахмеда аль-Ахмеда, который разоружил одного из террористов на городском пляже, почти 100 тысяч долларов.
Миллиардер сообщил в соцсети X* об открытии сбора средств для мужчины через краудфандинговую платформу GoFundMe, которые «будут направлены только напрямую герою».
Согласно информации на странице сбора, ссылку на которую прикрепил к посту Экман, по состоянию на 06:30 мск удалось собрать уже около 542 тысяч долларов, а целевой суммой объявлен 1 миллион. Сам предприниматель значится в списке благотворителей с пожертвованием в размере 99 999 долларов.
Теракт на пляже Бондай в Сиднее произошел накануне, 14 декабря, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука, — неизвестные устроили стрельбу по людям. По последним данным, погибли 16 человек и 38 пострадали.
Одного из напавших ликвидировали при задержании, еще одного ранили, и он был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ проинформировали, что кто-то из вероятных участников теракта все же был доставлен в полицию.
Австралийские журналисты сообщили, что среди пострадавших есть гражданка России. Между тем Генконсульство РФ в Сиднее заявило, что подтвержденных данных о пострадавших россиянах нет.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.