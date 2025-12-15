Уральца осудили за пьяное вождение и применение насилия к полицейскому

Кировградский городской суд 15 декабря вынес приговор жителю поселка Левиха Ивану Рожкову, обвиняемому в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.
Свердловчанина за рулем «ВАЗ 21093» в пьяном виде и без прав (он был лишен их за езду в нетрезвом виде) остановили вечером 22 июня 2025 года на дороге между Кировградом и поселком Левиха. В патрульном служебном автомобиле Рожков напал на одного из сотрудников ГИБДД.
«Осужденный нанес сотруднику ГИБДД не менее двух ударов ногами в область лица и левой руки», — уточнили в региональной прокуратуре.
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также у него конфисковали автомобиль «ВАЗ 21093» в доход государства.