Уральца осудили за пьяное вождение и применение насилия к полицейскому

Свердловчанина за рулем «ВАЗ 21093» в пьяном виде и без прав (он был лишен их за езду в нетрезвом виде) остановили вечером 22 июня 2025 года на дороге между Кировградом и поселком Левиха. В патрульном служебном автомобиле Рожков напал на одного из сотрудников ГИБДД.