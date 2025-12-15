Житель Находки угнал с парковки на Малиновского Toyota Town Ace

В дежурную часть полиции Находки обратилась 51-летняя местная жительница. Она сообщила, что с парковки у дома на улице Малиновского пропал ее микрогрузовик Toyota Town Ace.
Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Он полностью признал свою вину, объяснил, что похитил машину для личных нужд.
Следователи завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование продолжается.