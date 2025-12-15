Тела, найденные в доме режиссёра Роба Райнера, принадлежат ему и его жене

Роб Райнер, начавший карьеру в 1960-х годах, получил всемирную известность благодаря таким фильмам, как «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также сыграл роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».