Тела, найденные в доме режиссёра Роба Райнера, принадлежат ему и его жене

В доме знаменитого голливудского режиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела, которые, по данным источников правоохранительных органов, принадлежат ему и его супруге.

В доме знаменитого голливудского режиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела, которые, по данным источников правоохранительных органов, принадлежат ему и его супруге. Как сообщает портал TMZ, на обоих найдены ножевые ранения.

Ранее прибывшие на вызов спасатели обнаружили тела 68-летней женщины и 78-летнего мужчины, но их личности не были установлены сразу. Согласно последней информации, полученной TMZ от источников в силовых структурах, погибшими являются легендарный режиссёр Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер.

Роб Райнер, начавший карьеру в 1960-х годах, получил всемирную известность благодаря таким фильмам, как «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также сыграл роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».

Ранее сообщалось, что в доме американского режиссера Роба Райнера обнаружили два тела.

