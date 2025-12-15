People: режиссера Роба Райнера и его жену убил собственный сын

В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их родственника.
Рассматривается версия, что голливудский режиссер Роб Райнер и его супруга, Мишель Сингер Райнер были убиты своим сыном Ником. Об этом пишет People со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Роб Райнер и его жена Мишель были убиты своим сыном», — сообщил People со ссылкой на источники. По данным СМИ, на телах погибших были обнаружены множественные ножевые ранения.
Там же уточняется, что в интервью журналу в 2016 году Ник подробно рассказал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, начавшейся в подростковые годы и в конечном итоге приведшей его к жизни на улице. По его словам, примерно с 15 лет он периодически проходил курсы реабилитации, однако по мере усугубления зависимости все больше отдалялся от семьи и подолгу оставался бездомным в разных штатах. Ник сообщил People, что этот хаотичный период, связанный с наркотиками и включавший ночи и даже недели, проведенные на улице, впоследствии стал основой для полуавтобиографического фильма «Быть Чарли», сценарий к которому он написал в соавторстве.
В воскресенье, 14 декабря, в их доме в Лос-Анджелесе были обнаружены тела режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия примерно в 15:30, зафиксировали факт их смерти.
Роб Райнер прославился как постановщик таких картин, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней» и «Пока не сыграл в ящик». Помимо режиссерской деятельности, он исполнил роль отца главного персонажа в фильме «Волк с Уолл-стрит» и входит в число основателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.