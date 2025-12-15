People: режиссера Роба Райнера и его жену убил собственный сын

Там же уточняется, что в интервью журналу в 2016 году Ник подробно рассказал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, начавшейся в подростковые годы и в конечном итоге приведшей его к жизни на улице. По его словам, примерно с 15 лет он периодически проходил курсы реабилитации, однако по мере усугубления зависимости все больше отдалялся от семьи и подолгу оставался бездомным в разных штатах. Ник сообщил People, что этот хаотичный период, связанный с наркотиками и включавший ночи и даже недели, проведенные на улице, впоследствии стал основой для полуавтобиографического фильма «Быть Чарли», сценарий к которому он написал в соавторстве.