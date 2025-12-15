Экс-начальник отдела вневедомственной охраны в Салехарде осужден за эксплуатацию труда стажеров

Суд назначил условное наказание (фото из архива).
В Салехарде бывший начальник отдела вневедомственной охраны Андрей Биль признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Руководитель заставлял стажеров трудиться на строительстве его дачи. О приговоре суда сообщает окружная прокуратура.
«В период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года должностное лицо давало указания находящимся у него в подчинении стажерам производить строительно-монтажные и иные работы в своих личных интересах», — говорится в релизе надзорного ведомства. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать определенные должности. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного следкома.
В суд уголовное дело бывшего руководителя городского отдела вневедомственной охраны Андрея Биля поступило в июле 2025 года. После задержания офицера сняли с должности и уволили со службы в Росгвардии. Биля обвиняли в том, что он заставлял стажеров строить его дачу.