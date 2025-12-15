Экс-начальник отдела вневедомственной охраны в Салехарде осужден за эксплуатацию труда стажеров

«В период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года должностное лицо давало указания находящимся у него в подчинении стажерам производить строительно-монтажные и иные работы в своих личных интересах», — говорится в релизе надзорного ведомства. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать определенные должности. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного следкома.