Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево предупредили о возможном изменении расписания полетов.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала Ковер», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается также, что воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, ситуация в пассажирских терминалах спокойная.

Пассажиров предупредили, что в расписание полетов возможны изменения.

Утром, 15 декабря, Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Владикавказа, Магаса и Грозного. Рейсы как на вылет, так и на прилет были временно прекращены. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.