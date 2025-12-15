Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.
«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала Ковер», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается также, что воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, ситуация в пассажирских терминалах спокойная.
Пассажиров предупредили, что в расписание полетов возможны изменения.
Утром, 15 декабря, Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Владикавказа, Магаса и Грозного. Рейсы как на вылет, так и на прилет были временно прекращены. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.