Системы ПВО сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву

За ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью. По 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области и над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву. По восемь дронов уничтожили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями. Шесть беспилотников перехватили над Тульской областью, четыре — над территорией Республики Калмыкия, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над территорией Рязанской области и акваторией Каспийского моря.