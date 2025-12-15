Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника на подлёте к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

За ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью. По 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области и над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву. По восемь дронов уничтожили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями. Шесть беспилотников перехватили над Тульской областью, четыре — над территорией Республики Калмыкия, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над территорией Рязанской области и акваторией Каспийского моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше