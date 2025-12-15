Карантин по бешенству животных ввели в поселке под Воронежем

На территории поселка Тимирязево Новоусманского района объявили карантин по бешенству животных. Соответствующий проект указа губернатора Александра Гусева появился на сайте регионального правительства 12 декабря.
Эпизоотическим очагом заболевания признано личное подсобное хозяйство на улице 27 Съезда КПСС, 15. Неблагополучным пунктом определили всю территорию поселка.
Карантинные мероприятия будут действовать до 18 марта 2026 года. На этот период в очаге запрещено посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, их лечение. В границах всего неблагополучного пункта запрещено вывозить животных за его пределы, проводить выставки и ярмарки, а также отлавливать зверей для зоопарков.
Напомним, что с 9 декабря в части села Нелжа Рамонского района карантин по бешенству отменили.
А вот в селе Можайское Каширского района Воронежской области из-за этой болезни ограничения действуют до 17 февраля 2026 года.