Карантин по бешенству животных ввели в поселке под Воронежем

Карантинные мероприятия будут действовать до 18 марта 2026 года. На этот период в очаге запрещено посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, их лечение. В границах всего неблагополучного пункта запрещено вывозить животных за его пределы, проводить выставки и ярмарки, а также отлавливать зверей для зоопарков.