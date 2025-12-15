People: режиссера Райнера и его жену мог убить их собственный сын

Главным подозреваемым в убийстве американского актера и кинорежиссера Роба Райнера и его супруги Мишель является их собственный сын Ник Райнер. Об этом пишет американский журнал People со ссылкой на источники.
По одной из версий, Ник Райнер нанес пожилым родителям многочисленные рваные ножевые ранения, после чего устроил пожар в доме.
Как отмечают авторы статьи, сын Роба Райнера ранее публично признавался в своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая в итоге оставила его на улице.
Отметим, в качестве режиссера Роб Райнер известен по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он исполнил роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».