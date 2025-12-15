Тюменцы перевели мошенникам свыше 32 миллионов рублей

Самая крупная похищенная сумма — 3,6 миллиона.
За неделю 70 жителей Тюменской области стали жертвами мошенников, общий ущерб превысил 32 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 70 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 32 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Самая крупная похищенная сумма — 3,6 миллиона. Неизвестный писал потерпевшему в одном из мессенджеров и обещал доход от инвестиций. Он убедил мужчину перевести деньги через криптокошелек.
Ранее URA.RU писало, что с 24 по 30 ноября телефонными мошенниками были обмануты 60 жителей Тюменской области. Ущерб от действий злоумышленников превысил 27 миллионов.