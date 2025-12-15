Ричмонд
Стало известно о кровавой драме в общежитии — девушка пырнула парня в руку

В одном из общежитий Уральского федерального университета произошел конфликт с применением насилия.

В одном из общежитий Уральского федерального университета произошел конфликт с применением насилия. Инцидент случился в 12-м общежитии вуза, передает МК «Екатеринбург».

По имеющейся информации, между молодым человеком и девушкой произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Сообщается, что мужчина ударил девушку, после чего она применила ножницы. Очевидцы утверждают, что коридоры общежития оказались залиты кровью — следы тянулись вплоть до первого этажа, где позже обнаружили окровавленную тряпку.

По словам источника, молодой человек прижал девушку, бил ее головой о стену и отобрал телефон. В ответ она схватила ножницы. Мужчина попытался вырвать их и сломал инструмент пополам. После этого девушка, как утверждается, нанесла ему удар обломком ножниц по руке, повредив вену.

На место происшествия прибыли сотрудники университетской полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего с серьезным ранением руки госпитализировали. Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

