Стало известно о кровавой драме в общежитии — девушка пырнула парня в руку

По словам источника, молодой человек прижал девушку, бил ее головой о стену и отобрал телефон. В ответ она схватила ножницы. Мужчина попытался вырвать их и сломал инструмент пополам. После этого девушка, как утверждается, нанесла ему удар обломком ножниц по руке, повредив вену.