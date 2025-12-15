Daily Mail: на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта нашли свиные головы

Ранее телеканал ABC со ссылкой на Австралийское агентство внутренней разведки (ASIO) информировал, что один из нападавших, Навид Акрам, уже привлекал внимание спецслужб. Источник в объединенной контртеррористической группе провинции Новый Южный Уэльс рассказал телеканалу, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай обнаружили флаг ИГ (организация, признанная террористической и запрещенная в РФ) и два самодельных взрывных устройства. По данным полиции, их изъяли и обезвредили саперы.