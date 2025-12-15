Daily Mail: на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта нашли свиные головы

На мусульманском кладбище в Сиднее сделали страшную находку.
На мусульманском кладбище на западе Сиднея после теракта на пляже Бондай якобы обнаружили свиные головы. Об этом сообщило Daily Mail.
«На кладбище в западном Сиднее свиные головы были брошены на мусульманские могилы в качестве тревожного акта возмездия после теракта на пляже Бонди», — сообщило британское издание, которое также опубликовало фото с места инцидента. На снимках видны несколько свиных голов, разложенных на отдельных могилах.
Накануне на пляже Бондай в Сиднее двое мужчин открыли огонь по людям. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, стрельбу устроили двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате погибли не менее 15 человек, включая одного из нападавших, еще 40 человек пострадали.
Атака произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей с участием представителей местной еврейской общины. Подробнее о трагедии в Сиднее — в материале URA.RU.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на Австралийское агентство внутренней разведки (ASIO) информировал, что один из нападавших, Навид Акрам, уже привлекал внимание спецслужб. Источник в объединенной контртеррористической группе провинции Новый Южный Уэльс рассказал телеканалу, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай обнаружили флаг ИГ (организация, признанная террористической и запрещенная в РФ) и два самодельных взрывных устройства. По данным полиции, их изъяли и обезвредили саперы.