DM: на мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта

На мусульманском кладбище в австралийском Сиднее после теракта на пляже обнаружили головы свиней, сообщает британская газета Daily Mail.
«Свиные головы бросили на могилы мусульман на кладбище на западе Сиднея в качестве шокирующей мести после теракта на пляже Бондай», — говорится в публикации.
Издание также опубликовало соответствующие фотографии, взятые из соцсетей.
Теракт на пляже в Сиднее произошел накануне, 14 декабря, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Неизвестные устроили стрельбу по людям, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек и 38 пострадали.
Одного из преступников ликвидировали при задержании, еще одного ранили, и он был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ проинформировали, что кто-то из вероятных участников теракта все же был доставлен в полицию.
По сообщениям австралийских журналистов, в числе пострадавших есть гражданка России. Между тем Генконсульство РФ в Сиднее заявило, что подтвержденных данных о пострадавших россиянах нет.
Израильский телеканал «Кан-11», ссылаясь на источники, проинформировал, что разведка Израиля (Моссад) перед терактом предупреждала Австралию о возможных нападениях на евреев во время празднования Хануки, но она не отреагировала на это.