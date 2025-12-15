Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: на мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта

Газета Daily Mail сообщила об обнаруженных на мусульманском кладбище в австралийском Сиднее головах свиней после теракта на пляже в Хануку.

Источник: Аргументы и факты

На мусульманском кладбище в австралийском Сиднее после теракта на пляже обнаружили головы свиней, сообщает британская газета Daily Mail.

«Свиные головы бросили на могилы мусульман на кладбище на западе Сиднея в качестве шокирующей мести после теракта на пляже Бондай», — говорится в публикации.

Издание также опубликовало соответствующие фотографии, взятые из соцсетей.

Теракт на пляже в Сиднее произошел накануне, 14 декабря, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Неизвестные устроили стрельбу по людям, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек и 38 пострадали.

Одного из преступников ликвидировали при задержании, еще одного ранили, и он был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ проинформировали, что кто-то из вероятных участников теракта все же был доставлен в полицию.

По сообщениям австралийских журналистов, в числе пострадавших есть гражданка России. Между тем Генконсульство РФ в Сиднее заявило, что подтвержденных данных о пострадавших россиянах нет.

Израильский телеканал «Кан-11», ссылаясь на источники, проинформировал, что разведка Израиля (Моссад) перед терактом предупреждала Австралию о возможных нападениях на евреев во время празднования Хануки, но она не отреагировала на это.