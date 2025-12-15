Появились детали расправы над голливудским режиссером Райнером и его женой

Появились подробности жестокой расправы над легендарным голливудским режиссером Робом Райнером и его супругой в доме в Лос-Анджелесе, их выяснил репортер New York Post, находящийся на месте происшествия, материал перевел aif.ru.
По данным инсайдера из правоохранительных органов, силовики «рассматривают проблемного взрослого сына пары, Ника Райнера, как человека, представляющего интерес для следствия».
В службе парамедиков заявили, что прибыли на место в 15:30 по местному времени 14 декабря (01:30 мск 15 декабря), после сообщения от скорой помощи об обнаружении трупов с ножевыми ранениями.
Сейчас на место прибыли сотрудники RHD Лос-Анджелесской полиции — подразделения, отвечающего за проведение расследований резонансных дел по всему городу.
Репортёр Post также заметил, как мужчина, представившийся как Рокко, сказал полиции, что он помощник Райнера, и предложил помочь попасть в дом. Силовики перекрыли улицу.
«Это сокрушительная потеря для нашего города и нашей страны. Вклад Роба Райнера отзывается во всей американской культуре и обществе, и он улучшил жизни бесчисленного множества людей благодаря своей творческой работе и защите социальной и экономической справедливости. Лично я разбит горем из-за трагической потери Роба и его жены Мишель. Я знал Роба и испытываю к нему огромное уважение», — заявил мэр Лос-Анджелеса, прибывший на место.
По словам репортёра газеты, пара готовилась к предстоящим праздникам — дом украшен к Рождеству.
Напомним, экстренные службы обнаружили в доме района Брентвуд в Лос-Анджелесе тела 78-летнего американского режиссера Роба Райнера и его 68-летней супруги, Мишель, 14 декабря (15 декабря по мск).
Райнер известен по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».