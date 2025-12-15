В Курганской области в ДТП иномарка опрокинулась на крышу. Фото

Жесткое ДТП произошло в Варгашинском округе.
В Варгашинском округе (Курганская область) водитель не справился с управлением и опрокинул свою иномарку на крышу. ДТП произошло в ночь на 13 декабря около часа ночи на 51-м километре дороги «Варгаши-Мостовское-Крутихинское». Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».
«Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Geely MK, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия мужчина травмы», — пишут в ГАИ.
Автоинспекторы провели освидетельствование, которое выявило у водителя сильное алкогольное опьянение. Прибор зафиксировал 0,726 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. В связи с этим случаем ГАИ в очередной раз предупреждает водителей о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, напоминая о тяжких последствиях и серьезной административной ответственности.
Кадр с места ДТП.