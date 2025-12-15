В Курганской области в ДТП иномарка опрокинулась на крышу. Фото

В Варгашинском округе (Курганская область) водитель не справился с управлением и опрокинул свою иномарку на крышу. ДТП произошло в ночь на 13 декабря около часа ночи на 51-м километре дороги «Варгаши-Мостовское-Крутихинское». Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».