Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США

Всего в результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли двое студентов. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, стрельбу открыл 24-летний военный Бенджамин Эриксон. Он имеет награды за службу. Ранее молодой человек работал на Арлингтонском национальном кладбище. Как сообщает телеканал CNN, подозреваемый в стрельбе задержан.