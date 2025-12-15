Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США

Одним из погибших во время стрельбы в Брауновском университете в городе Провиденс, американского штата Род-Айленд оказался студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммад-Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента», — сказано в сообщении Бурханова.
Он добавил, что диппредставительство Узбекистана тесно сотрудничает с соответствующими органами США по всем вопросам, а также поддерживает контакт с родственниками погибшего студента.
Всего в результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли двое студентов. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, стрельбу открыл 24-летний военный Бенджамин Эриксон. Он имеет награды за службу. Ранее молодой человек работал на Арлингтонском национальном кладбище. Как сообщает телеканал CNN, подозреваемый в стрельбе задержан.
Накануне стрельба произошла на пляже в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Известно о 16 погибших и 38 пострадавших.