На севере Омской области горел жилой дом и хозяйственные постройки

14 декабря в 19:19 в селе Нагорное Тарского района Томской области произошел пожар в жилом доме и прилегающих хозпостройках.
На место немедленно прибыли 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Благодаря оперативной работе огнеборцев, огонь не перекинулся на соседний жилой дом и другие строения.
Двое жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Площадь возгорания составила 29 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 20:33.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
