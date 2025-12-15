Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Омской области горел жилой дом и хозяйственные постройки

Двое жильцов спаслись самостоятельно до приезда пожарных.

Источник: Комсомольская правда

14 декабря в 19:19 в селе Нагорное Тарского района Томской области произошел пожар в жилом доме и прилегающих хозпостройках.

На место немедленно прибыли 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Благодаря оперативной работе огнеборцев, огонь не перекинулся на соседний жилой дом и другие строения.

Двое жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Площадь возгорания составила 29 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 20:33.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Ранее мы писали, что в Омской области пострадали в автомобильных авариях два ребенка.