В Курганской области нашли тело мужчины на пожаре в частном доме

В Щучанском округе сгорел дом и погиб хозяин (архивное фото).
В Курганской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 14 декабря в селе Сухоборское Щучанского округа. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.
«Вечером 14 декабря текущего года в селе Сухоборское Щучанского муниципального округа произошло возгорание частного жилого дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома, 1954 года рождения», — пишут следователи.
По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Окончательные обстоятельства устанавливаются в рамках расследования. Следственное управление региона в связи с трагическим случаем в очередной раз призывает жителей региона быть предельно внимательными в соблюдении правил пожарной безопасности, особенно в период низких температур и предстоящих праздников.
Ранее в Кургане следственный комитет также разбирался в обстоятельствах смертельного пожара в многоквартирном доме на улице Коли Мяготина, где погибли женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения. По тому случаю проводится доследственная проверка, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Также нашли подозреваемых в поджоге.