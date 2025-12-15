В Курганской области нашли тело мужчины на пожаре в частном доме

Ранее в Кургане следственный комитет также разбирался в обстоятельствах смертельного пожара в многоквартирном доме на улице Коли Мяготина, где погибли женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения. По тому случаю проводится доследственная проверка, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Также нашли подозреваемых в поджоге.