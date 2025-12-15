Как мошенники обманывают даже самых осторожных пенсионеров

Кажется, все уже заучили как аксиому: коды подтверждения нельзя никому называть. Но жертвами становятся даже те, кто уверен в своей осторожности и знает правила цифровой гигиены. Суммы, которые мошенники успешно выманивают у людей, только растут. Только за 2024 год с банковских счетов россиян они похитили рекордные 27,5 млрд рублей. Это на целых 75% больше, чем годом ранее.