Как мошенники обманывают даже самых осторожных пенсионеров

Пенсионеры чаще всего становятся жертвами двух видов мошенничества. Об этом рассказали в ВТБ.
На первом месте остается обман по телефону или в мессенджерах. Злоумышленники под разными предлогами уговаривают людей перевести деньги на «безопасный» счёт или отдать их «на хранение» курьеру.
Вторая распространенная схема — установка вредоносных программ. Мошенники просят скачать поддельное приложение, которое маскируется под официальный банковский, государственный или коммунальный сервис. После установки такого приложения злоумышленники получают полный доступ к банковскому счёту человека, разъяснили эксперты финансовой организации в беседе с РИА Новости.
Кажется, все уже заучили как аксиому: коды подтверждения нельзя никому называть. Но жертвами становятся даже те, кто уверен в своей осторожности и знает правила цифровой гигиены. Суммы, которые мошенники успешно выманивают у людей, только растут. Только за 2024 год с банковских счетов россиян они похитили рекордные 27,5 млрд рублей. Это на целых 75% больше, чем годом ранее.