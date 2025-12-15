В США отпустили задержанного из-за стрельбы в Брауновском университете

В США полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете Бенджамина Эриксона, поскольку улики «указывают в другом направлении». Об этом сообщает местный телеканал CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Род-Айленд.
«Полиция отпускает мужчину, который ранее сегодня был задержан, потому что улики “теперь указывают в другом направлении”, — говорится в публикации.
Кроме того, мэр города Провиденс Бретт Смайли указал, что в настоящее время у властей нет информации о том, мог ли виновник стрельбы в учебном заведении уже покинуть штат.
Напомним, в Брауновском университете, который находится в городе Провиденс (штат Род-Айленд), произошла стрельба. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших при стрельбе в Брауновском университете. Одним из погибших оказался студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков.