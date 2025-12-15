Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США отпустили задержанного из-за стрельбы в Брауновском университете

Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе Бенджамина Эриксона, так как улики «указывают в другом направлении».

Источник: Аргументы и факты

В США полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете Бенджамина Эриксона, поскольку улики «указывают в другом направлении». Об этом сообщает местный телеканал CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Род-Айленд.

«Полиция отпускает мужчину, который ранее сегодня был задержан, потому что улики “теперь указывают в другом направлении”, — говорится в публикации.

Кроме того, мэр города Провиденс Бретт Смайли указал, что в настоящее время у властей нет информации о том, мог ли виновник стрельбы в учебном заведении уже покинуть штат.

Напомним, в Брауновском университете, который находится в городе Провиденс (штат Род-Айленд), произошла стрельба. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших при стрельбе в Брауновском университете. Одним из погибших оказался студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков.