27-летняя нижегородка в декрете задержана за дропперство

27-летнюю мать, которая сейчас в отпуске по уходу за ребенком, заинтересовало предложение о дополнительном заработке. Она передала незнакомцу данные своей банковской карты, на которую поступали переводы от третьих лиц. Эти средства женщина переводила на другие счета за вознаграждение. Когда карту заблокировали за многочисленные переводы, ее куратор перестал выходить на связь.