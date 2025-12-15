Ричмонд
27-летняя нижегородка в декрете задержана за дропперство

Она передала незнакомцу данные своей банковской карты.

Передача данных банковской карты обернулась для жительницы Выксы уголовным делом о дропперстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

27-летнюю мать, которая сейчас в отпуске по уходу за ребенком, заинтересовало предложение о дополнительном заработке. Она передала незнакомцу данные своей банковской карты, на которую поступали переводы от третьих лиц. Эти средства женщина переводила на другие счета за вознаграждение. Когда карту заблокировали за многочисленные переводы, ее куратор перестал выходить на связь.

Обвиняемая созналась в содеянном и заявила, что понимала противоправность всех ее действий.