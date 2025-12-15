Ричмонд
Амурчанин убил знакомого 65 ударами вил за просьбу дать в долг денег

Жителя Шимановска хотят отправить на принудительное лечение после убийства мужчины вилами и колуном.

Источник: Аргументы и факты

В городе Шимановск Амурской области мужчина убил своего знакомого из-за просьбы дать в долг денег, нанеся 65 ударов вилами и добив потерпевшего колуном. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

Преступление произошло в апреле, и было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Следствие установило, что в апреле в вечернее время в гости к мужчине, страдающему хроническим психическим расстройством и проживающему на улице Строительная в Шимановске, пришел его пожилой знакомый, который стал требовать у него деньги в долг. На этом фоне между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант взял в руки вилы и нанес ими множественные удары своему знакомому по различным частям тела, причинив не менее 65 ранений, при этом потерпевший упал на пол. Затем злоумышленник взял колун и нанес им по голове потерпевшего не менее четырех ударов. Убедившись, что мужчина скончался, он вынес тело в хозпостройку около дома. О преступлении мужчина сообщил родственникам, которые обратились в полицию», — рассказали в управлении Следкома.

В рамках расследования, отметили в ведомстве, была проведена комиссионная психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что обвиняемый представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

«В настоящее время дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственному принудительных мер медицинского характера», — уточнили следователи.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске девушку обвинили в убийстве брата шампуром.