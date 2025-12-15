Ричмонд
РПН проверил воздух после пожара на нефтебазе под Волгоградом

Превышений вредных веществ не нашли, радиологический фон в норме.

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинске после инцидента с пожаром на нефтебазе специалисты оперативно проверили качество воздуха. Событие, произошедшее 14 декабря, когда на территории объекта из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание, вызвало беспокойство у жителей. Однако, благодаря слаженной работе экспертов, волнения оказались напрасными.

Сразу после получения информации о ЧП сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области вместе с представителями территориального отдела Роспотребнадзора в Урюпинске и прилегающих районах незамедлительно выехали на место. Они взяли пробы атмосферного воздуха и измерили радиологические показатели в ближайших жилых кварталах.

На улице Штеменко, которая находится в непосредственной близости к месту пожара, специалисты не выявили никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Также радиологический фон остался в пределах нормы.