РПН проверил воздух после пожара на нефтебазе под Волгоградом

Сразу после получения информации о ЧП сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области вместе с представителями территориального отдела Роспотребнадзора в Урюпинске и прилегающих районах незамедлительно выехали на место. Они взяли пробы атмосферного воздуха и измерили радиологические показатели в ближайших жилых кварталах.