В Запорожской области двое погибли в результате атак БПЛА

В результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и ранены семь местных жителей, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. Пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний, два человека погибли, пять человек госпитализированы», — написал губернатор.
Как отметил глава региона, пострадавший в результате атаки БПЛА на регион несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения находится в стабильном состоянии.
По информации Балицкого, украинские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск.
Напомним, ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 декабря нейтрализовали над российскими регионами 130 украинских БПЛА.