Российские силы ПВО уничтожили за час 16 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны всего за один час утром 15 декабря уничтожили 16 дронов ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, в период с 7.00 до 8.00 мск шесть вражеских беспилотников было ликвидировано в Калужской, пять — в Брянской областях.
Еще четыре БПЛА противника российские военные сбили в Московском регионе, включая три дрона, летевших на Москву. Еще один беспилотник был ликвидирован в Тамбовской области.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за одну ночь сбили 130 украинских беспилотников самолётного типа над различными регионами страны.
Также сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории одного из районов Ростова-на-Дону.