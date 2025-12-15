Ричмонд
СМИ: Врачи стабилизировали состояние маньяка-людоеда Джумагалиева

На данный момент преступник продолжает проходить принудительное лечение в психбольнице в селе Актас. Несколько десятков лет маньяк с диагнозом «шизофрения» был невменяем и не мог внятно говорить.

Медики пробовали разные методы лечения, однако только последний дал результат. Теперь убийца может нормально разговаривать, а также отвечать на вопросы.

Удовлетворительное состояние пациента подтвердил главный врач больницы. Он также дал разрешение на пятиминутный звонок родственникам. Маньяк попросил связать его с племянницей Еркежан.

Джумагалиев совершал убийства с 1979 года. Мужчина ловил жертв у трасс, пил их кровь и ел мясо, считая, что это даст сверхъестественные способности, говорится в публикации.

Недавно суд также приговорил ангарского маньяка Михаила Попкова, отбывающего пожизненный срок, еще к 10 годам заключения за расследованные убийства двух женщин в 2008 году.