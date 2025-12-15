Пострадавший в теракте на пляже Бонди Арсен Островский рассказал о трагедии

Получивший ранение в голову на австралийском пляже Бонди-Бич в Сиднее Арсен Островский, который в момент теракта отмечал с семьей Хануку, раскрыл детали трагедии, материал из Sky News Australia перевел aif.ru.
«Вдруг начался абсолютный хаос: оружие, стрельба повсюду, люди пригибались, это был абсолютный хаос. Мы не знали, что происходит, откуда доносилась стрельба, я видел, как из меня хлынула кровь, я видел, как люди были ранены — падали на землю», — начал Островский.
По его словам, на праздник собрались сотни людей, в том числе дети и пожилые люди.
«Я видел, как по крайней мере один из стрелявших палил из чего-то похожего на дробовик, стреляя наугад во все стороны. Я видел, как дети падали на пол, я видел стариков… это была настоящая кровавая бойня. Повсюду текла кровь», — продолжил мужчина.
Он подчеркнул, что он думал только о том, где его жена и дети, все ли с ними нормально.
«Слава богу, мои дети и жена в безопасности, им удалось спастись. Но я не знал, где они, нет большего страха, большего ужаса, чем не знать, где твоя семья», — подытожил Островский.
Напомним, в Сиднее преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Мала Лэньона, в результате теракта погибли 16 человек, еще 40 получили ранения.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в Сиднее за шесть минут выстрелили 103 раза.