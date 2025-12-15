Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В теракте в Сиднее погиб выходец из СССР Раувен Моррисон

Среди погибших в теракте в Сиднее оказался еще один русскоговорящий. Об этом сообщают СМИ.

Погибший мужчина эмигрировал в Австралию в 1980-х годах.

Среди погибших в теракте в Сиднее оказался еще один русскоговорящий. Об этом сообщают СМИ.

«В теракте на пляже в Сиднее погиб ещё один русскоговорящий — Раувен Моррисон», — пишет telegram-канал RT. Погибший эмигрировал в конце 1980-х из СССР в Австралию.

Ранее стало известно, что в трагедии в Сиднее пострадала россиянка. Во время теракта на пляже Бондай-Бич в Сиднее в первый день Хануки россиянка получила ранение в руку. Об этом рассказали знакомые потерпевшей.