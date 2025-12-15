Волгоградец на иномарке протаранил памятник Дмитрию Солунскому в Камышине

В Камышинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Инцидент случился поздно вечером 14 декабря на Комсомольской площади, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 23:20 водитель за рулем кроссовера «Киа Спортейдж» двигался по перекрестку с круговым движением. В какой-то момент мужчина потерял управление и на скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому.