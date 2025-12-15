Волгоградец на иномарке протаранил памятник Дмитрию Солунскому в Камышине

В Камышинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Инцидент случился поздно вечером 14 декабря на Комсомольской площади, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 23:20 водитель за рулем кроссовера «Киа Спортейдж» двигался по перекрестку с круговым движением. В какой-то момент мужчина потерял управление и на скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому.
В результате столкновения травмы получил пассажир автомобиля. На место оперативно прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако автомобилист от процедуры отказался. За это на него составили административный протокол. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение водительских прав.