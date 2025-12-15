Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец на иномарке протаранил памятник Дмитрию Солунскому в Камышине

Автомобилист не справился с управлением на кольцевой развязке и отказался проходить проверку на алкоголь.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Инцидент случился поздно вечером 14 декабря на Комсомольской площади, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 23:20 водитель за рулем кроссовера «Киа Спортейдж» двигался по перекрестку с круговым движением. В какой-то момент мужчина потерял управление и на скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому.

В результате столкновения травмы получил пассажир автомобиля. На место оперативно прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако автомобилист от процедуры отказался. За это на него составили административный протокол. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение водительских прав.