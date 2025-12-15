Милиция рассказала белорусам, что будет, если обратиться за услугой прочтения чужой переписки

Валерия Колосенок сообщила, что на деле это будет аккаунт, который находится в руках мошенников. И как только белорус зайдет в учетную запись, то злоумышленник дистанционно активирует режим пропажи, заблокирует гаджет, превратив его в «кирпич». После этого появится требование заплатить деньги за восстановление. Участковый инспектор поясняет, что этого делать нельзя, так как преступники и далее будут выманивать деньги, а затем просто перестанут выходить на связь.