Милиция рассказала белорусам, что будет, если обратиться за услугой прочтения чужой переписки

Подробности рассказала участковый инспектор Советского РУВД Валерия Колосенок. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Минчанка, которая проживает по улице Козлова, сообщила, что заметила в TikTok рекламу, в которой предлагают прочитать переписки своего парня в социальных сетях. Девушка спрашивает реально ли это или же является очередной схемой по выманиванию денег.
Участковый инспектор обратила внимание, что подобные предложения, где обещают прочесть переписки парня или девушки, всегда являются мошенничеством.
— Невозможно удаленно получить доступ к чужим перепискам, особенно если в настройках соцсетей установлена двухфакторная аутентификация. Для пущего эффекта в рекламе используют отзывы или скриншоты, однако вы должны понимать: это подделки, — подчеркнула Валерия Колосенок.
Она рассказала, что именно произойдет, если белорус все же решить обратиться за названной «услугой». В лучшем случае аферисты похитят деньги, отправленные в качестве предоплаты, а затем перестанут выходить на связь.
Колосенок заявила, что второй вариант развития события более распространенный и он обещает не только потерю денег, но и телефона. По ее словам, мошенник переведет общение в сторонний мессенджер, где можно будет удалить переписку у двоих. Затем он даст подробные инструкции, каким именно образом настроить телефон на чтение чужих диалогов. В том числе аферист скажет отключить Face ID и iCloud, выйти из учетной записи.
— Соглашаясь, вы потеряете все возможности хоть как-нибудь защитить телефон, при этом не получив гарантий, что заявленная «услуга» будет оказана. Дальше злоумышленник предложит ввести в вашем смартфоне чужой Apple ID, который якобы принадлежит парню/девушке и содержит пароли ко всем мессенджерам, — подчеркивает участковый.
Валерия Колосенок сообщила, что на деле это будет аккаунт, который находится в руках мошенников. И как только белорус зайдет в учетную запись, то злоумышленник дистанционно активирует режим пропажи, заблокирует гаджет, превратив его в «кирпич». После этого появится требование заплатить деньги за восстановление. Участковый инспектор поясняет, что этого делать нельзя, так как преступники и далее будут выманивать деньги, а затем просто перестанут выходить на связь.
Она добавила, что несколько недель назад в подобную ситуацию попала 28-летняя жительница Минска, которая хотела прочесть смс в телефоне парня, войти в его галерею и мессенджеры.
— За саму «услугу» гражданка заплатила 580 рублей, а когда ее смартфон оказался заблокирован, перевела еще 200 рублей, однако доступ к телефону так и не был восстановлен… Должна подчеркнуть: такая схема обмана направлена только на владельцев «яблочных» смартфонов, — уточнила Колосенок.
Она заметила, что белорусам, у которых гаджеты с Android не стоит расслабляться. Названную операционную систему мошенники также могут взломать или заразить вирусами.